Kocaeli Üniversitesi'nin maaş promosyon ihalesinde bulunmak isteyen sendika yöneticilerine müdahale

Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan 5 bin 635 personeli ilgilendiren maaş promosyon ihalesi, bugün Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İhalenin, bazı sendika temsilcilerine ve üniversite çalışanlarına kapalı olmasına tepki gösteren Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, ihale saatinden önce kararı protesto etmek üzere kongre merkezi önünde basın açıklaması düzenledi.

"ŞEFFAF BİR İHALE SÜRECİ İSTİYORUZ"

İhalenin kapalı kapılar ardında yapıldığını belirten Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir, açıklamasında şunları söyledi:

"Yıllardır olduğu gibi Kocaeli Üniversitesi’nde ilk promosyon ihalesi yapıldığı günden bu yana gerçekleştiği gibi yapılmadır. Herhangi bir sendikaya üye olmayan çalışanlar için çevrim içi bir anket düzenlenmesini ve sonuçlarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyoruz. Şeffaf bir ihale sürecinin tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunu hukukun gereği olduğunu üniversite yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Promosyon ihalesi çalışanlarının tamamının önerileriyle şekillenmeli, ihale enflasyonist koşullarda en fazla 2 yıllık olmalı ve enflasyon güncellemesi içermelidir. Promosyon miktarı en az 3 maaş tutarında olmalıdır. Çalışanların katılımına kapalı olduğu ilan edilen oysa hukuksuz olan bu kararı protesto ediyoruz. İhale şartnamesi bizlere sunulmadı, sır gibi saklandı. Söz ve itiraz hakkımızın kısıtlandığı Youtube canlı yayınından değil, fiilen bu salon emekçilere, üniversite personeline açık olmalıdır.”

BASIN MENSUPLARI DA ENGELLENDİ

Basın açıklamasının ardından ihalenin yapıldığı salona girmek isteyen sendika yöneticileri, üniversitenin özel güvenlik birimi tarafından engellendi. İhaleye katılmak üzere kongre merkezine gelen Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, sendika üyelerinin tepkisi üzerine ihaleye bir kişinin girebileceğini söyledi. Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir ile sendika yöneticisi Burçin Deniz ihalenin yapılacağı salona alındı. İhaleyi takip etmek üzere salona girmek isteyen basın mensupları da özel güvenlik birimleri tarafından engellenerek salona alınmadı. Ön kapıdan salona alınan Eğitim Sen yöneticileri kısa bir süre sonra özel güvenlik birimleri tarafından arka kapıdan çıkarıldı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

Üniversite yönetiminin talimatıyla dışarı atıldıklarını söyleyen Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri ve aynı zamanda üniversitenin akademisyenlerinden Ömer Furkan Özdemir, "Kocaeli Üniversitesi, kendi personelini yaka paça dışarı atıyor. Sendika yöneticilerini dışarı atıyor. Kapalı kapılar ardından ihale yapıyor. Eğitim- Sen temsilcileri olarak gördüğünüz gibi yönetimin talimatıyla darp edilerek yaka paça dışarı atıldık. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler. Kocaeli Üniversitesi kapalı kapılar ardında bir ihale gerçekleştiriyor. Bizlerin ön kapıda ısrarlı tutumu sonucu ‘içeriye temsilci alacağız’ dediler. Salona girer girmez ise bu ihalenin hukuksuzluğuna dair iki çift laf söylemek istediğimizde Bizzat Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi’nin talimatıyla bizler üniversite çalışanları, üniversite personeli, sendika temsilcileri yaka paça dışarı atıldık. Türk Ceza Kanunu’na göre bu suçtur. Bu açıklamamız bir suç duyurusu niteliğindendir. Bunun hesabını hukuk önünde soracağız" dedi. İhale, Kocaeli Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.