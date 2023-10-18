Tepkiler çığ gibi büyüyor: Furkan Bölükbaşı'ndan eleştirilere yanıt geldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 12. güne girildi.

Operasyon sonrası İsrail ve Filistin arasında başlayan savaşta can kayıpları her geçen gün artıyor.

İsrail dün akşam, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi bombaladı.

Bu saldırıda 500'ü aşkın kişi öldürülürken, Filistin'de ve Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Sivillere yönelik yapılan saldırıda İsrail'i kınamak isteyen vatandaşlar, dün akşam İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir eylem yaptı.

Eylemde göstericiler ve polis arasında gerilimin yüksel olduğu anlar yaşandı.

Gazeteci ve sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı da eyleme katılanlar arasındaydı.

Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olurken Bölükbaşı bu olayların sorumlusu olarak gösterildi.

Bölükbaşı hakkında on binden fazla tepki tweeti atıldı ve atılmaya da devam ediliyor.

AKP ve Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı'nın, "İsrail Konsolosluğuʼnda buluşalım. Herkes sokağa, sıcak evlerinizde oturmayın. Ben yola çıktım" ve "İsrail vatandaşları can ve mal güvenliklerini sağlamak için bütün müslüman ülkelerden sınırdışı edilmeli ve tekrar girmeleri yasaklanmalı. İsrail vatandaşlığından çıkmayı kabul edenler istisna tutulabilir" paylaşımları başlıca tepkiye neden oldu.

BÖLÜKBAŞI'NDAN CEVAP GELDİ

Hakkında başlatılan linç kampanyasına diar açıklama yapan Bölükbaşı, "Yaşlılar, kadınlar, çocuklar var. Sıradan vatandaş. Kimse profesyonel eylemci değil. Kimse yanında limon, soda, maske getirmemiş. Herkes öksürüğe boğuldu, gözleri yandı açamadı. Yine de kimse İsrail’i protesto etmekten vazgeçmedi. Alanı terk etmedi. Polise saygısızlık yapmadı" dedi.

Yaşlılar, kadınlar, çocuklar var. Sıradan vatandaş. Kimse profesyonel eylemci değil.



Kimse yanında limon, soda, maske getirmemiş. Herkes öksürüğe boğuldu, gözleri yandı açamadı.



Yine de kimse İsrail’i protesto etmekten vazgeçmedi. Alanı terk etmedi. Polise saygısızlık yapmadı. pic.twitter.com/eZ215pKLV7 — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) October 17, 2023

Fenomen isim ayrıca, "Bana 'hain provokatör' ve 'it' diyerek TCK 267/TCK 125'i ihlal eden bu polis memuruna, diğer paylaşımlarında TCK 301 (Devleti ve Hükümeti Aşağılama) ve TCK 216'yı ihlal ederek ırkçı provokasyon yapan, iç karışıklık çıkarmaya çalışan polis memuruna işlem yapılacak mı?" ifadelerini kullandı.