Gazze'ye en önde ben giderim demişti: Halil Konakçı biber gazından fenalaştı

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 12. güne girildi.

Operasyon sonrası İsrail ve Filistin arasında başlayan savaşta can kayıpları her geçen gün artıyor.

İsrail dün akşam, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi bombaladı.

Bu saldırıda 500'ü aşkın kişi öldürülürken, Filistin'de ve Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Sivillere yönelik yapılan saldırıda İsrail'i kınamak isteyen vatandaşlar, dün akşam İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir eylem yaptı.

Geçmişte sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda kadınlara yönelik sözleriyle tepki toplayan imam Halil Konakçı, konsolosluk önünde yapılan protestoya katılanlar arasındaydı.

Konakçı daha önce "Devletimiz emretsin, en önde Gazze'ye ben giderim” demişti.

Ortaya çıkan görüntülerde Konakçı'nın biber gazından fenalaştığı ortaya çıktı.

Halil Konakçı, X(eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin şu sözleri sarf etti:

"Melun İsrail’in yaptığı hastahane katliamına haykırmak, Millet ve Devlet kıyama kalkmak için tüm Türkiye sokaklara döküldük. Belki bu son da olmayacak devamı da gelecek. Lakin aramıza karışarak polise taş atan provokatörlere çok dikkat etmeliyiz. Polis bu provakatörlere gaz kullanmak zorunda kalınca orada ki samimi herkes gazdan etkilendi. Ben gazdan nerdeyse bayılacaktım. Bu provakatörlerin Haklı haykırışımıza gölge düşürmelerine izin vermeyelim."

Sosyal medyadan emniyet güçlerine saldırdığı yönüne eleştiri alan Konakçı, bu duruma ilişkin olarak da şunları aktardı:

"Dün gece ki protestolarda Emniyet güçlerimize destek olmak için bizzat arkadaşlarımla beraber polisimize fiziki müdahale etmeye çalışan kötü niyetli kişilerle mücadele ettik. Kardeşlerimizinde itidalli olmaları için gayret sarfettik. O hengamede tabi ki gazdan bizde fazlasıyla etkilendik. Şimdi kalkmış bu malum kesimin alçak ve ahlaksız trolleri, ortalıkta onca video varken “Halil Konakcı polise karşı direndi” diye haber yapmışlar. Ülkemizde devamlı yalan ve iftira atan, imanını hatta insanlığını kaybetmiş, edep adaptan yoksun azgın bir azınlık var. Sadece cırtlak sesleri çok çıkıyor."