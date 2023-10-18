MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş hayatını kaybetti.

MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre; 2 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede operasyonlara devam ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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