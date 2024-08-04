Hindistan'da Duvar Çöktü! 9 Çocuk Öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki dini bir etkinlik sırasında duvar çöktü. Duvarın altında kalan 9 çocuk hayatını kaybetti.

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Hindistan'da Duvar Çöktü! 9 Çocuk Öldü

NDTV'nin haberine göre, eyaletin Sagar bölgesinde dini bir etkinliğe katılan çocukların üzerine tapınağın yakınlarındaki bir evin duvarı çöktü.

50 yıllık evin bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle yıkıldığını söyleyen yetkililer, duvarın altında kalan 10 ila 15 yaşları arasındaki 9 çocuğun hayatını kaybettiğini, bazı çocukların da yaralandığını açıkladı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin üzüntülerini dile getirerek, yaralıların hastanede tedavi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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