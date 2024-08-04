Gümüşhane'de Yüzerek Balık Teknesine Gelen Ayı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki barajda yüzerek tekneye çıkan ayının yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gümüşhane'de Yüzerek Balık Teknesine Gelen Ayı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Torul Barajı Kirazlık mevkiisindeki alabalık işletme tesislerinde bulunan tekneye yüzerek gelen ayı, bir süre ağların olduğu bölümde yiyecek aradı.

Ayının bu anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletme sahibi Erhan Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayının haftanın belirli günlerinde tekneye gelerek balık yemlerinden yediğini söyledi.

Balık havuzlarındaki ağların da yırtıldığını ifade eden Akdoğan, "Gerektiği durumlarda balık ağlarını yırtarak balık alamazsa teknelere çıkıyorlar. Artık teknelerde yem bile bırakamıyoruz. Ortalama olarak ayılar 60 metre civarı yüzerek geliyorlar" dedi.

Akdoğan, tedbir amacıyla tekneye sese duyarlı ışık uyarı sistemi kurduklarını belirterek, "Ayılara zarar vermemek ve onların zarar görmesini önlemek amacıyla kamera sistemleri kurduk. Bu sistemler ışıklı ve sesli uyarılar yaparak hareket algıladığında ayıları ürkütmeye çalışıyor. Bu sistemin etkisini bir nebze de olsa gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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