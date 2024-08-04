Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı. Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü!

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuşçu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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