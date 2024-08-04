Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü!

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuşçu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA