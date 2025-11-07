Hileli Satış Pahalıya Patladı! Belediye Tezgahını Mühürledi, Şimdi de...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bahçelievler’deki Yenibosna Cuma Pazarı’nda kameralara yansıyan hileli satış, hem belediyeyi hem savcılığı harekete geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları gizlice değiştirip düşük kaliteli ürünleri torbaya koyduğu anlar tepki çekti. Bahçelievler Belediyesi, olayın ardından pazarcı hakkında işlem başlattı. Yapılan incelemede vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen satıcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatıldı. Ayrıca satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLENEN TEZGAHINA PANKART ASILDI

Zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgâhına büyük bir pankart astı. Üzerinde şu ifadeler yer aldı: "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır."

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Olayın yankıları büyüyünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma açtı. Savcılık açıklamasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında ‘ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA