Hileli Satış Pahalıya Patladı! Belediye Tezgahını Mühürledi, Şimdi de...

Pazarda müşterinin seçtiği salatalıkları değiştiren pazarcı için 'ticari dolandırıcılık'tan soruşturma açıldı. Belediye de satıcıyı ifşa edip tezgâhını mühürledi.

Son Güncelleme:
Hileli Satış Pahalıya Patladı! Belediye Tezgahını Mühürledi, Şimdi de...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bahçelievler’deki Yenibosna Cuma Pazarı’nda kameralara yansıyan hileli satış, hem belediyeyi hem savcılığı harekete geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları gizlice değiştirip düşük kaliteli ürünleri torbaya koyduğu anlar tepki çekti. Bahçelievler Belediyesi, olayın ardından pazarcı hakkında işlem başlattı. Yapılan incelemede vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen satıcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatıldı. Ayrıca satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLENEN TEZGAHINA PANKART ASILDI

Zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgâhına büyük bir pankart astı. Üzerinde şu ifadeler yer aldı: "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır."

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Olayın yankıları büyüyünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma açtı. Savcılık açıklamasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında ‘ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya ÇıktıBakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya ÇıktıGözden Kaçmasın

İşte Hileli Satış Yapan Firmalar... BU MARKALARDAN UZAK DURUN!İşte Hileli Satış Yapan Firmalar... BU MARKALARDAN UZAK DURUN!Güncel

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıHileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakanlıktan İki ‘Lavabo Aç’ Ürünü İçin Toplatma Kararı Hemen Hemen Her Evde Var, Bakanlık Toplatıyor!
Anne ve Oğlu Sırra Kadem Bastı! Eşi Konuştu, Gizem Derinleşti Anne ve Oğlu Sırra Kadem Bastı! Eşi Konuştu, Gizem Derinleşti
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası