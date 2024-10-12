İşte Hileli Satış Yapan Firmalar... BU MARKALARDAN UZAK DURUN!
Sucuktan kıymaya, zeytinyağından baharatlara, salçadan peynire... Birçok markadan farklı farklı ürünlerin içeriğinde hile yapıldığı tespit edildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre uzak durulması gereken ürün ve markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerinin sonuçlarını paylaşmasıyla birçok markadan onlarca ürünün içeriğinin hileli olduğu ortaya çıktı. En çok konuşulan ise Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi oldu. Peki her gün soframıza gelen diğer ürünler ne kadar sağlıklı? Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın derlediği habere göre, işte bakanlığın yayımladığı listelere göre aralarında ünlü markaların da olduğu 'hileli' liste:
EMİRDAĞ
Afyonkarahisar'da üretilen Emirdağ markalı yarım yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ ile nişasta tespit edildi. Bugüne kadar tüketilen gıdalarla ilgili çok sayıda paylaşım sosyal medya ağlarında yapılmıştı. Ürünlerin içeriğini inceleyen hesaplara markalar dava açmıştı. Ancak yapılan denetimlerde pek çok ürünün taklit olduğu ortaya çıktı.
OLİVE OİL
Zeytinyağı üretimiyle ünlenmiş Edremit'te Olive Oil'in soğuk sıkım zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı. Market raflarında sıkça görünen marka fiyatları da neredeyse orijinalleri kadar.
AYLAÇ
Aksaray'da üretim yapan Aylaç markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.
GÜNGÖR
Ankara merkezli Güngör markasının yarım yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ tespiti yapıldı. Bakanlığın açıkladığı liste her gün güncellenirken tüketiciler gıdalara artık temkinli yaklaşıyor.
AYDENİT ET
Balıkesir'de üretim yapan Aydenit Et'in dana sucuğunda sakatat (dil) tespit edildi. Günlerdir kamuoyunun gündemini meşgul eden 'gıda sorunu' giderek büyüyor.
BAŞYAZICI
Kayseri sucuğu olan Başyazıcı markasının sucuğunda da kafa eti olduğu ortaya çıktı.
DARENDE
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üretim yapan Darende markasının 200 gramlık örgü peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.
MUSTAFA BİÇİCİ
Yine Afyonkarahisar'da Mustafa Biçici adıyla üretilen piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.
ELİF CAFE
Aydın Koçarlı'da üretim yapan Elif Cafe Yeni Foça'nın 5 litrelik sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırılmış.
SADE NATUREL BAL
Bakanlık incelemelerinde en çok bal ve zeytinyağında taklit olması dikkat çekti. Piyasada Sade Naturel Bal olarak bilinen ve süzme çiçek balı diye satış yapan Ankara merkezli markanın balının gerçek olmadığı belirlendi.
FATİH GOLD
Fatih Gold markasının poşet çayında gıda boyası ortaya çıktı. Marka Ümraniye İstanbul'dan dağıtım gerçekleştiriyor.
DANAMET
Danamet markasının kangal sucuğunda, kanatlı eti tespit edildi.
YİNE YILDIZ
Yine Yıldız markasının ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat ortaya çıktı. Yıldız sucuk üretiminde kafa eti kullanmış.
EMİRBEY
Konya Karatay'da üretim yapan Emirbey'in tuzlu tereyağında süt harici yağ kullanıldı.
NATUREL OLİVE OİL BURSA
Zeytinyağı üretimiyle ünlü başka bir kent olan Bursa'da Egelim Naturel Olive Oil markası 5 litrelik ürününe tohum yağı karıştırmış.
FISTIKÇI BABA YEŞİL TOZ FISTIK
Fıstığıyla meşhur Antep'te Fıstıkçı Baba Yeşil Toz Fıstık adıyla üretim yapan markanın bir kilogramlık ürününde yer fıstığı kullanılmış.
DERGAH KOKOREÇ
Dergah Kokoreç dana köftesinde deri ve kanatlı hayvan eti kullanmış.
EMİRDAĞ
Emirdağ'ın mozeralle peynirinde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.
BURHANET KANGAL
Burhanet Kangal'da ısıl işlem görmüş piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.
DANACIOĞLU
Danacıoğlu sucuğunda kanatlı hayvan eti ve deri kullanıldı. Marka Kayseri'de üretim yapıyor.
CANSÜT
Tam yağlı taze tost peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.
EGETAT
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
LOKMANET ET ÜRÜNLERİ
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
AVCI SEZON ÇAY
Siyah Çay
Gıda Boyası Tespiti
MEŞE DİVA
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
CUNDA BİZİMKÖY
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
BAKİ ERELİ
Yarım Yağlı Lavaş Peyniri
Bitkisel Yağ Tespiti
EGE
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Bitkisel Yağ Tespiti,
Nişasta Tespiti
ŞİRİNCE TAŞ BASKI
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
LEZZETİ TADINDA SÜT ÇİFTLİĞİ
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Yağ Oranının Düşük Olması,
Bitkisel Yağ Tespiti
YENİ VAKIF GURME
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
MORAÇİFTLİK
Dilimli Kaşar Peyniri
Yağ Oranının Düşük Olması
GIDA STORE PASTACILIK KURUYEMİŞ-EDT
Kuru Kekik
Yabancı Madde Tespiti
YEŞİL AKTAR BAHARAT
Kekik
Yabancı Madde Tespiti
CAN ACAR BAHARATLARI
Kekik
Yabancı Madde Tespiti
YENİ VAKIF
Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım) 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ERZURUM BİRLİK BAL
Petekli Akasya Çiçek Balı
Taklit Veya Tağşiş Tespiti
ŞİRİNCE TAŞ BASKI
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
AWE LABORATORİES
Saf Zeytinyağı
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
YENİ AYVALIK
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
EGEDEN
Riviera Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
YEŞİL AYVALIK
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
EGE İREM
Riviera Zeytinyağı 18 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ATAMAN SUCUK
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
GEDİZ PİLİÇ SUCUK
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK
Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)
Kanatlı Eti Tespiti
FOTEL GIDA TURİZM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İLKİM LOKANTASI
Kuşbaşılı Pide Harcı
Tek Tırnaklı Eti Tespiti
ATILGAN
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ
Pişmiş Dana Kıymalı İç Harç
Sakatat (baş Eti) Tespiti
YENİ KÖRFEZ
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
LÜX AYVALIK
Naturel Sızma Zeytinyağı 18 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Kaynak: Gazete Duvar