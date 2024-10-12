Köfteci Yusuf'un 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Uzmanlar Uyardı: Bu Belirtiler Varsa Hemen Hastaneye Koşun

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Domuz eti, içerdiği yüksek yağ oranıyla dikkat çekiyor. Bu yağ, vücuda alındığında kan dolaşımına geçiyor ve aşırı miktarda yağın, atardamarların sertleşmesine, yüksek tansiyona ve kalp krizi riskine yol açabileceği bildiriliyor. Ayrıca, domuz yağında bulunan "sutoksin" adı verilen zararlı maddeler, vücutta birikerek lenf bezlerinin aşırı çalışmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle çocuklarda lenf düğümlerinin iltihaplanmasına ve şişmesine yol açarak boğaz bölgesinde anormal bir şişlik oluşturabilir; bu nedenle, bu hastalığa "domuz hastalığı" ya da skrofuloz deniliyor.