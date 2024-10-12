Köfteci Yusuf'un 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Uzmanlar Uyardı: Bu Belirtiler Varsa Hemen Hastaneye Koşun
Köfteci Yusuf'un Bursa'daki iki şubesinde, köfte ve dönerde 'domuz eti' bulunduğu iddia edilmesinin ardından uzmanlar, domuz etinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşları uyardı. Bu belirtiler varsa hemen hastaneye koşun!
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı kusurlu ürünler listesi, Türkiye'de geniş yankı buldu. 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un Bursa'daki iki şubesinde, köfte ve dönerde 'domuz eti' bulunduğu iddia edildi. Uzmanlar, domuz etinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşları uyardı.
Domuz eti, birçok hastalığın tetikleyicisi olabileceği iddialarıyla gündeme gelirken, bu tür etleri tükettikten sonra bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtiler sizde de görülüyorsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. İşte domuz etinden kaynaklanabilecek hastalıklar hakkında bilmeniz gerekenler...
DOMUZ ETİ SİROZU TETİKLİYOR
Ottawa Üniversitesi'nin araştırmaları, domuz eti tüketimi ile karaciğer sirozu arasında bir ilişki tespit etti. On altı farklı ülkedeki domuz eti, sığır eti, yağ ve alkol tüketimi istatistiklerine dayanan çalışmada, domuz eti yemenin siroz riskini artırdığına dair bulgular ortaya koydu.
ÖLÜMCÜL TRİŞİN HASTALIĞI
Bir diğer önemli sağlık riski, domuz etinden insanlara geçebilen trichinella (trişin) hastalığı. Bu hastalık, trichinella enfekte domuz etinin tüketilmesi veya bu tür domuz gübresinin kullanılması yoluyla bulaşabilir. Ancak trichinella, domuzlarda ciddi bir hastalığa yol açmazken, insanlarda oldukça tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.
KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR
Domuz eti, içerdiği yüksek yağ oranıyla dikkat çekiyor. Bu yağ, vücuda alındığında kan dolaşımına geçiyor ve aşırı miktarda yağın, atardamarların sertleşmesine, yüksek tansiyona ve kalp krizi riskine yol açabileceği bildiriliyor. Ayrıca, domuz yağında bulunan "sutoksin" adı verilen zararlı maddeler, vücutta birikerek lenf bezlerinin aşırı çalışmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle çocuklarda lenf düğümlerinin iltihaplanmasına ve şişmesine yol açarak boğaz bölgesinde anormal bir şişlik oluşturabilir; bu nedenle, bu hastalığa "domuz hastalığı" ya da skrofuloz deniliyor.
KİREÇLENME, BEL FITIĞI İLTİHAPLANMALARA NEDEN OLUYOR
Domuz etinde bulunan yüksek miktardaki sümüksü bağ dokusu, vücuda alınan kükürt miktarını artırabilir. Aşırı kükürt alımı, eklemlerde iltihaplanma, kireçlenme ve bel fıtığı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca, domuz etindeki büyüme hormonu, vücutta şişkinlikler ve iltihaplanmalara neden olabilir; bu durum, burun, çene, el ve ayak kemiklerinin anormal büyümesine ve yağlanmasına yol açabilir. Büyüme hormonunun en tehlikeli etkilerinden biri ise kanser riskini artırması...
DERİ HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR
Domuz eti, deride kaşıntı ve iltihaplanmalara sebep olan maddeler de içermektedir. Bu durum, egzama, dermatit ve nörodermatit gibi deri hastalıklarına zemin hazırlayabilir.