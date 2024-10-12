14 Yıl Hapisle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü Canik'te yakalandı.

14 Yıl Hapisle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli kadın yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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