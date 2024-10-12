Türk Üniversitesine '250 Bin Euroluk' Büyük Suçlama: Avrupa Parlamentosu Bunu Konuşuyor!

Avrupa Parlamentosu’nda, sağ ve aşırı sağ milletvekilleri tarafından gündeme getirilen ve “özellikle Erasmus+ programı ve Filistinli mültecilere yardım çerçevesinde Avrupa fonlarının kullanımına ilişkin” soruların ele alındığı görüşmelerde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji üniversitesi tartışıldı.

ÖDEMELER ASKIYA ALINSIN TALEBİ

Fransız sağ ve aşırı sağ grup milletvekilleri, “Gaziantep ve Gazze'deki üniversitelerin Hamas’ı desteklediklerini, AB’nin de bu üniversiteleri fonladığını” öne sürerek, “Avrupa Komisyonu’nun derhal bu ödemeleri askıya almasını” isteyince, Genel Kurul’da gergin tartışmalar yaşandı.

Eleştirileri yanıtlayan Avrupa Komisyonu’nun Bütçe Komiseri Johannes Hahn, Erasmus yardımlarının çok dikkatli bir soruşturma aşamasından sonra verildiğini dile getirdi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Elinizde kanıt yoksa iddialarınızı geri alın” diye karşılık verdi.

GAZİANTEP İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESi’NE VERİLEN HİBE GÜNDEM OLDU

Fransız sağ partisi Cumhuriyetçiler’den (LR) AP içindeki Avrupa Halk Partisi (PPE) grubu içinde yer alan milletvekili Celin Imart, bir önerge vererek, “Avrupa Komisyonu terör örgütlerine sponsor olmayı sonlandırmayı düşünüyor mu? Türkiye'deki Gaziantep Üniversitesi rektörü Yahudi karşıtı ve açıkça Hamas yanlısı konuşmalar yaparken, bu üniversiteye 250 bin Euro bağışlandı. Gazze Üniversitesi'ne de, rektörün Hamas'la teyit edilmiş bağlantılarına rağmen 2014 ile 2019 arasında yaklaşık 2 milyon Euro, Al-Şark Forum’a da 100 bin Euro bağışlandı. Kendi sınırlarımızı korumaktan, kendi çiftçimizden, gencimizden esirgediğimiz parayı bu kurumlara veriyorsunuz. Sayın Komiser, artık bu ödeneklerin durmasının ve Avrupa’yı doğru yola koymanın zamanı geldi” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE HAMAS’I DESTEKLİYOR SUÇLAMALARI

Oturumda söz alan göçmenlerin Avrupa Birliği’ne girmelerini engellemek için kurulan Frontex’in eski Başkanı, Fransız aşırı sağcı milletvekili Fabrice Leggeri de, “Bu tartışma çok önemlidir, çünkü AB'nin Hamas'a ve İslamcı örgütlere yaptığı yardımla ilgilidir. 2023'te Erasmus+ ortağı haline gelen ve Ekim ayında mücahitlere saygı duruşunda bulunan Gaziantep Türk Üniversitesi'ne yardım yapılıyor. Buna derhal son verilmeli” ifadelerini kullandı.

PPE’den Fransız muhafazakar milletvekili François-Xavier Bellamy de, “Gaziantep İslam Üniversitesi’nin açıkça Hamas’ı desteklediğini” iddia ederek, yardımların askıya alınmasını istedi.

Aşırı sağ ile sol grup arasında orta yolu bulmaya çalışan liberal Renew grubundan MoDem Milletvekili Laurence Farrengise, “Erasmus fonlarının tahsisindeki boşlukların farkındayız. Ben ve Renew grubu için her şey çok net. Avrupa değerlerine saygı gösterilmeden Avrupa parası alınamaz” diye konuştu.

Kaynak: Voa Türkçe