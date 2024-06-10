Fransa'da solculara aşırı sağa karşı birlik olma çağrısı

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın yüksek oy oranı elde etmesinin ardından erken yerel seçime gidilecek. Ülkede, solcu partilerin aşırı sağ tehlikesine karşı bir araya gelmesi için çağrılar yükseliyor.

Fransa'da solculara aşırı sağa karşı birlik olma çağrısı

Fransa'da Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinde aşırı sağın sandıktan birinci parti çıkmasının ardından erken seçim kararı alınan ülkede, "solcu partilerin birleşmesi" için çağrı yapıldı.

Ülkenin en büyük sendikası CGT, AP seçimlerinde aşırı sağcı ve sandığa gitmeyen seçmenlerin oranının arttığını belirterek, solcuların birlik olması gerektiğini vurguladı. CGT, Cumhurbaşkanı Macron'un aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ni "normalleştirmekle" suçladı.

Siyasetçi, aydın ve sanatçıların da imza attığı bir ortak bildiride de, "Aşırı sağın ülkeyi yönetmesini engellemek için 3 aydan az bir süremiz kaldı" ifadelerine yer verildi. Solcu parti liderlerinin de erken seçim öncesi toplantı yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi Başkanı Ciotti, Macron hükümetinden koalisyon yapmayacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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