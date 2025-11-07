Anne ve Oğlu Sırra Kadem Bastı! Eşi Konuştu, Gizem Derinleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan 2 Kasım Pazar gününden bu yana haber alınamıyor. Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden ayrılan anne ile oğlu, adeta sırra kadem bastı. Yakınlarının ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler, Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin en son alındığı Köseali köyüne yoğunlaştı. Kadının o bölgede saat 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü, umutları o noktaya çevirdi.

EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Kaybolan Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün işte olduğunu söyledi. Pazar sabahı saat 07.00’de evden çıktığını ve eşinin saat 13.00 civarında evden ayrıldığını belirten Helvacı, "Gece 23.30’da döndüğümde evde olmadıklarını gördüm. Akrabalara, çevreye haber verdim, ertesi gün öğlene kadar aradım ama bulamadım. Telefonu tamamen kapalıydı" dedi.

'HER ŞEY GAYET NORMALDİ'

Evliliklerinde hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Helvacı, şöyle devam etti: "Herhangi bir problemimiz yoktu, her şey gayet normaldi. Bu köyle de bir bağlantımız yok. Eşim benden habersiz hiçbir yere gitmezdi. En basit işte bile ‘Gidebilir miyim’ diye sorardı." Eşinin son günlerde davranışlarında bir tuhaflık fark etmediğini belirten Helvacı, "Çocuklarıyla ilgilenirdi, oğlum annesine çok düşkündü. Şüphelendiğim kimse de yok. Tek isteğim, sağ salim bulunmaları" diye konuştu.

Kaynak: İHA