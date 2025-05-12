Herkes Bunu Merak Ediyor: 3 Vilayetin Adını Verdiler, Silahlar Nerede, Nasıl Bırakılacak?

Terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından, silah bırakma sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Silahların, Irak'ın kuzeyindeki vilayetlerde BM gözetiminde teslim edileceği ileri sürüldü.

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Herkes Bunu Merak Ediyor: 3 Vilayetin Adını Verdiler, Silahlar Nerede, Nasıl Bırakılacak?

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklamasının ardından, silah bırakma süreci akıllarda soru işaretleri yarattı. Sürece ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak’ın aktardığı haberde, örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, sürecin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde işleyeceği öğrenildi.

Silahların BM gözetiminde teslim edileceği öne sürülürken, teslimin yapılacağı yerler de ortaya çıktı. Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, silahların Irak’ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarının olduğu Duhok’a bağlı Amediye, Erbil’İn Binar ve Köysancak, Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetlerinde bırakılacağı iddia edildi.

Herkes Bunu Merak Ediyor: 3 Vilayetin Adını Verdiler, Silahlar Nerede, Nasıl Bırakılacak? - Resim : 1

SÜREÇTE KISACA NELER YAŞANDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısının ardından başlayan süreç, DEM Parti’den bir heyetin İmralı’da Öcalan’la yaptığı görüşmeler neticesinde filizlendi.

Bu görüşmelerin ardından Öcalan örgüte beklenen çağrıyı yaptı. Bu açıklamanın ardından terör örgütü PKK sözde ateşkes ilan etti.

Terör örgütü PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde beklenen kongresini topladı. Terör örgütü, silah bırakma ve fesih kararını ise bugün açıkladı.

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Kaynak: CNN TÜRK

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DEM Parti PKK Silah Abdullah Öcalan
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