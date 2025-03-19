Hepsi Dilencinin Üzerinden Çıktı! Zabıta Ekipleri Saya Saya Bitiremedi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dilencinin üzerinde yapılan arama sonucu zabıta ekipleri şoke oldu. Durdurulan kadının üzerinden tam 45 bin 600 TL çıktı.

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Hepsi Dilencinin Üzerinden Çıktı! Zabıta Ekipleri Saya Saya Bitiremedi

Dilenciler zaman zaman üzerlerinden çıkan paranın miktarıyla gündeme gelirken, bu kez olayın adresi Antalya’nın Serik ilçesi oldu. Sivil zabıta ekiplerinin dilencilik yaptığını tespit ettiği kadının üzeri arandı. Kadının üzerinden tomar tomar para çıktı.

Hepsi Dilencinin Üzerinden Çıktı! Zabıta Ekipleri Saya Saya Bitiremedi - Resim : 1

Halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde ettiği dilencilere yönelik denetimler sürerken, olaya ilişkin son örnek Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Dilencilik yaptığı tespit edilen kadın yakalanırken, Kadının üst aramasında 45 bin 600 TL bulundu.

Zabıta ekipleri paraya el koyarken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca kadın hakkında idari yaptırım cezası uyguladı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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