Ramazanda 'Dilenci' Operasyonları Başladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını sömürmeye çalışarak para dilenenlere karışı denetimlerini artırdı.
Ramazan ayını fırsata çevirmek isteyen dilencilere karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hareke geçti.
Özellikle market, cami önleri ve halkın yoğun olduğu noktalarda sivil ve resmi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dilencilik yaparken yakalanan kişiler tespit ediliyor.
Ardından üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulup, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor.
Kaynak: İHA