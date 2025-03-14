Ramazanda 'Dilenci' Operasyonları Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını sömürmeye çalışarak para dilenenlere karışı denetimlerini artırdı.

Ramazanda 'Dilenci' Operasyonları Başladı

Ramazan ayını fırsata çevirmek isteyen dilencilere karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hareke geçti.

Özellikle market, cami önleri ve halkın yoğun olduğu noktalarda sivil ve resmi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dilencilik yaparken yakalanan kişiler tespit ediliyor.

Ardından üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulup, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Arızası Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Arızası
Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor
Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Osmaniye’de Korkutan Orman Yangını Osmaniye’de Korkutan Orman Yangını
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak