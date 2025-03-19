Ramazan Çadırında Korku Dolu Anlar… Sesi Duyan Kendini Dışarı Attı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Ramazan etkinliği sırasında korku dolu anlar yaşandı. İftar için kurulan çadırın içindeki sahnenin çökmesinin ardından 4 kişi hafif yaralandı.

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Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ramazan çadırında koro ekibinin teşekkür ettiği sırada sahne çöktü.

Ramazan Çadırında Korku Dolu Anlar… Sesi Duyan Kendini Dışarı Attı - Resim : 1

SAHNEDEKİLER YERE YIĞILDI

Çökme anı saniye saniye kameralara yansırken, çökme esnasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Korku yaratan olaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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