Ramazan Çadırında Korku Dolu Anlar… Sesi Duyan Kendini Dışarı Attı

Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ramazan çadırında koro ekibinin teşekkür ettiği sırada sahne çöktü.

SAHNEDEKİLER YERE YIĞILDI

Çökme anı saniye saniye kameralara yansırken, çökme esnasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Korku yaratan olaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA