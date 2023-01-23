HDP'li Paylan: "EYT'lilerin hayalleriyle oynanmasını kabul etmiyoruz"

HDP'li Paylan, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili iktidara eleştirilerde bulundu. Paylan, EYT'lilerin hayalleriyle oynanmasını kabul etmediklerini belirterek, "

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HDP'li Paylan: "EYT'lilerin hayalleriyle oynanmasını kabul etmiyoruz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hayalleriyle oynanmasını kabul etmediklerini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milyonlarca EYT'li vatandaşın emekli olmayı beklediğini, iktidarın "Yıl başına kadar emeklilikte yaşa takılanlar meselesini çözeceğiz." sözünü yerine getirmediğini ifade etti.

"SEÇİM AĞZINDA BU MESELEYİ ÇÖZMÜŞ GİBİ YAPACAKLAR"

İktidarın EYT ile ilgili düzenlemeyi ertelediğini belirten Paylan, "Bu meseleyi seçim ağzına kadar götürecekler. Seçim ağzında bu meseleyi çözmüş gibi yapacaklar. Eğer iktidarı kazanırlarsa 'Zaten milleti üç kuruşa mahkum ederiz' diyorlar. 'İktidarı kaybedersek de emeklilikte yaşa takılanların maaş yükünü yeni iktidarın sırtına yüklemiş oluruz' diye bakıyorlar." görüşünü savundu.

Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini dile getiren Paylan, emeklilikte yaşa takılanların hayalleriyle oynanmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Paylan, "Sayın Erdoğan neden emeklilikte yaşa takılanlara umut verdiniz? Neden emeklilikte yaşa takılanların meselesi erteleniyor? Yurttaşımızın cebinden her ay 7 bin lira çalıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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