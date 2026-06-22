Haymana Belediye Başkanı Levent Koç Resmen AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

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Bugün CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, aynı gün AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç'un rozetini 'AKP Ankara Teşkilat Buluşması' sonrasında bizzat taktı.

MURAT KURUM İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte yandan 17 Haziran'da hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya gelmişti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi