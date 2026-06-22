'Kapalılar İmha Edilsin' Paylaşımı Yapmıştı: Gözaltına Alınan Şüpheli Hakkında Karar

Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli H.Ö., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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'Kapalılar İmha Edilsin' Paylaşımı Yapmıştı: Gözaltına Alınan Şüpheli Hakkında Karar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Şüpheli H.Ö.’in başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı iddiaları nedeniyle dosyanın resen ele alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ö.'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren H.Ö., tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

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