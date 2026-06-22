ABD Başkan Yardımcısı Vance Açıkladı: İran Görüşmelerinde 'Büyük İlerleme'! 'Teknik Müzakereler Devam Edecek'

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de İran ile yapılan müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bugün ABD'ye dönüyoruz ama teknik müzakereler devam edecek" diye konuştu.

Vance "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi. İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00’den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail’in işgalini sürdürdüğü Lübnan’daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan’da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi