Karadeniz'de Peş Peşe Depremler

AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de bu sabahki 3.9'luk depremin ardından saat 14.07'de 4 büyüklüğünde bir daha deprem meydana geldi.

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Karadeniz'de Peş Peşe Depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saaat 14.07'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.56 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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Öte yandan aynı bölgede bu sabah saat 08.48'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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