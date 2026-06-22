Karadeniz'de Peş Peşe Depremler
AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de bu sabahki 3.9'luk depremin ardından saat 14.07'de 4 büyüklüğünde bir daha deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saaat 14.07'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-06-22
Saat:14:07:31 TSİ
Enlem:44.14111 N
Boylam:33.31917 E
Derinlik:9.56 km
Detay:https://t.co/MP4HLx37vf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 9.56 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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Öte yandan aynı bölgede bu sabah saat 08.48'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-06-22
Saat:08:48:21 TSİ
Enlem:44.29 N
Boylam:33.20083 E
Derinlik:6.15 km
Detay:https://t.co/6PTC4iZ8EH@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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