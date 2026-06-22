Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’da Sert Mesajlar: 'Kalibremize Uygun Muhalefet Arıyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ve savunma sanayii hamlelerine imza attıklarını vurgulayarak, partinin ağustos ayında kutlanacak 25. kuruluş yıl dönümü öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Muhalefetin iç kavgalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın yakın dönemde küresel diplomasinin merkezi olacağını ilan etti.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI KADROSU OLDUK'

AK Parti’nin Ankara’da kurulduğunu ve Ankaralıların hayır dualarıyla büyüdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin geride bıraktığı çeyrek asırlık süreçte hayal dahi edilemeyen başarılara imza attığını söyledi.

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin milli gelirini 1,6 trilyon dolara çıkaracaklarını veya savunma sanayiinde yerli destanlar yazacaklarını söylediklerinde kendilerine "hayal taciri" denildiğini belirten Erdoğan, "Sessiz devrimlerimizle Türkiye’ye çağ atlattık. 103 yıllık cumhuriyetin en başarılı kadrosu olduk ve adımızı tarihe şanla nakşettirdik" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 25. yıl dönümünün ağustos ortasında büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyledi.

'ANKARA KÜRESEL SİYASETIN KALBİ OLACAK'

Ankara'nın sıradan bir şehir olmadığını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çıplak elleriyle direnen şahsiyetli bir merkez olduğunu ifade eden Erdoğan, Ankara’nın uluslararası görünürlüğünün zirve yapacağı yeni bir döneme girildiğini açıkladı.

Yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Ankara bu yıl kritik küresel zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO Toplantısı başkentimizde düzenlenecek. Aralarında Trump’ın da bulunduğu dünya liderlerini Ankara’da ağırlayacağız. Ayrıca Türk Dünyası Zirvesi de burada yapılacak" diyerek askeri havacılığın merkezi olan Ankara Havalimanı’nı (Etimesgut) bu vizyona uygun şekilde ihya ettiklerini söyledi.

'HİZMETTE YARIŞACAK BİR MUHALEFET GÖRMEK İSTİYORUZ'

Muhalefet partilerindeki iç çekişmeleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, AK Parti'nin bugüne kadar Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık dev yatırım yaptığını vurguladı.

CHP'li belediyelerin trafik ve altyapı sorunlarına absürt bahaneler ürettiğini savunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz siyasi rakiplerimiz gibi koltuk kavgası vermiyor, Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz. Ülkenin pek çok sorununu çözdük ama kronikleşmiş muhalefet sorununu bir türlü çözemedik. Terörle mücadele ve dış politika gibi milli konularda bile yerli bir duruş sergilemeyi öğrenemediler. Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin sürekli kavgalarla anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklık içinde boğulan değil, hizmette yarışacağımız bir muhalefet istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız sürüyor."

ÜST ÜSTE 6. KEZ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Konuşmasının sonunda Ankara İl Teşkilatı'nın üye kaydı performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın üst üste 6 kez Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. "AK Elçiler" ve yürütülen sosyal projeler sebebiyle teşkilatı tebrik eden Erdoğan, önümüzdeki 2 yıllık kritik süreçte tüm partililerden yılgınlığa kapılmadan, daha titiz ve azimli bir çalışma yürütmelerini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi