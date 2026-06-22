Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den İstifa Etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP’den istifa etti. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Koç'un AK Parti'ye katılacağı öne sürülmüştü.

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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den İstifa Etti
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AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Ankara'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti.

MURAT KURUM'U ZİYARET ETMİŞTİ

İddialar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek birlikte poz veren Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un daha sonra ilçedeki Mansur Yavaş pankartlarını kaldırttığı öne sürülmüştü.

ÜST ÜSTE İSTİFALAR

CHP'de daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve görevden uzaklaştırılan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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