'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti

İç savaş sonrası Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyeli için hizmet veren, "Küçük Halep" olarak Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Umut Hayır Mağazası, şoke eden iddiaların odağı oldu. Mağazanın sahibi Sadettin Karagöz hakkında cinsel saldırı iddiası gündeme geldi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Medina isimli Suriyeli kadın, 2014'te kurulan mağazanın sahibi Karagöz'ün ilk başta kendisine, "Kapım sana her zaman açık. Gidecek yerin olmadığında bana gel, sana yardım ederim" dediğini söyledi. Ancak yardıma gittiği günlerde Karagöz'ün kendisine tacizde bulunduğunu ve bağırması üzerine mağazadan kaçabildiğini belirtti. İddiaya göre Karagöz, başka bir gün Suriyeli kadının evine kadar gidip içeri zorla girmek istedi.

Sadettin Karagöz

'SURİYE'YE GERİ GÖNDERİRİM'

Medina yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken, Karagöz'ün kendisini Suriye'ye geri göndermekle tehdit ettiğini söyleyerek, başına gelebileceklerden korktuğunu, polise hiçbir zaman gitmediğini ve yaşananları kimseye anlatmadığını öne sürdü. Aralarında yardım mağazasının iki eski çalışanının da bulunduğu yedi kişi, 2016-2024 yılları arasında Karagöz'ün kadınlara cinsel istismarda bulunduğuna şahit olduklarını veya şahitlikleri ilk elden dinlediklerini anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan eski bir çalışan da, "Karagöz'ün masasının arkasında yardım paketlerini koyduğumuz küçük bir oda vardı. O odada kadınları taciz ettiğini görmeye alışmıştık" diyor. 27 yaşındaki Suriyeli Nada ise kendisine yardım etmeyi teklif eden Karagöz hakkında, "İlk başka sanki gökten inmiş bir melek gibiydi" ifadelerini kullanıyor.

'BENİMLE BOŞ EVE GELİRSEN YARDIM EDERİM'

Ancak Nada dükkanı ilk ziyaretinde, Karagöz'ün kendisine "yalnızca kendisiyle birlikte boş bir daireye giderse yardım edeceğini" söylediğini belirtiyor. Nada, eşi ve çocuklarıyla birlikte, buzdolabı bile bulunmayan evlerinde çok zor bir hayat yaşadıklarını ve ailesine bakabilmek için çaresiz kaldığını, başka nereye başvuracağını bilemediğini ve bu yüzden dükkana gitmek durumunda kaldığını söylüyor.

Sadettin Karagöz

Karagöz'ün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen üçüncü kadın ise bir süre önce ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış olan Batoul. Üç çocuklu bekar bir anne olarak yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden Karagöz'e gittiğini söylüyor. Batoul, kimliğini gizlemeden konuşmanın, 'kendi yaşadıklarını yaşayan birçok kadına' yardımcı olacağını umuyor.

KARAGÖZ'E YÖNELİK İLK İDDİALAR DEĞİL

Bunlar, Karagöz'e karşı ortaya atılan ilk iddialar değil. Polis, şu ana dek Karagöz'ü en az iki kere sorguladı. Resmi belgelere göre, 2019 yılında bir kadın, Karagöz hakkında cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Hem Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü hem de polis kaynakları iddiaları çok ciddiye aldıklarını, ancak mağdurların ve tanıkların şikayette bulunmaya istekli olmadıklarını belirtti.

İDDİALARI REDDETTİ

Emekli bir banka çalışanı olan Karagöz ise bütün iddiaları reddediyor. Karagöz, mağazasında şu ana dek çoğunluğu sığınmacılardan oluşan 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini söylüyor. Diyabet ve tansiyon hastası olduğunu söyleyen Karagöz, ayrıca 2016 yılında sol testisinin alındığı gösteren bir sağlık raporunu gazetecilere gösterdi. Karagöz, bu rapora atıfla, herhangi bir cinsel faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe