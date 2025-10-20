Kaygan Yol Faciaya Davetiye Çıkardı: Otomobil Takla Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa-Ankara karayolu üzerinde Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında kaza meydana geldi. Burkay S. (29) yönetimindeki 34 BNL 190 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek takla attı ve tarlalık alana devrildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Emircan Ö. (23) ile sürücü Burkay S. yaralandı. Yaralılar, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA