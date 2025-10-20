Kaygan Yol Faciaya Davetiye Çıkardı: Otomobil Takla Attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Burkay S. ve yolcu Emircan Ö. yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında kaza meydana geldi. Burkay S. (29) yönetimindeki 34 BNL 190 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek takla attı ve tarlalık alana devrildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Emircan Ö. (23) ile sürücü Burkay S. yaralandı. Yaralılar, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

