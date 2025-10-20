Bir Sağlık Skandalı Daha Patladı! 'Yapıldı' Denilen Ameliyatlar Yapılmamış

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan memurun söyledikleri dehşete düşürdü. 5 hekimi CİMER’e şikayet eden memur, yapılmayan ameliayt ve işlemlerin sisteme "yapıldı" olarak girildiğini ve bu yolla SGK’dan haksız kazanç elde edildiğini öne sürdü.

Türkiye'de uzun süredir gündemden düşmeyen sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastalarının tedavilerinin geciktirilip yapılmayan ameliyatların sisteme "yapılmış" olarak girilmesinin ardından şimdi de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için benzer bir iddia gündeme geldi.

Nefes gazetesinin haberine göre; hastanede görev yapan bir memur, yıllardır yaşandığını söylediği skandalı 2024 yılında CİMER’e taşıdı. İddiaların sahibi memur, hastanede görevli ikisi profesör üçü uzman beş hekimden oluşan bir grubun, “yapılmayan ameliyatları sisteme yapılmış gibi kaydedip” SGK’dan ve performans puanlarından haksız kazanç sağladığını söyledi.

Bir Sağlık Skandalı Daha Patladı! 'Yapıldı' Denilen Ameliyatlar Yapılmamış - Resim : 1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

'BU DURUM YILLARDIR SÜRÜYOR'

Bazı açık kalp ameliyatlarında fiilen uygulanmayan ek işlemlerin sistemde kodlanarak kayda geçirildiğini ileri süren memur, “Bazı açık kalp ameliyatlarında yapılmadığı halde damar onarımı gibi ek işlemler giriliyor. Bu durum yıllardır sürüyor. Yapılmayan işlemler sisteme ‘yapılmış’ gibi kodlanıyor, bu kodlar sayesinde hekimler para kazanıyorlar. Devlet zarara uğratılıyor” ifadelerini kullandı.

Bazı profesör ve uzman hekimlerin isimlerinin katılmadıkları ameliyat listelerinde de yer aldığını iddia eden memur, “Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. S.A. bazı aylarda ameliyata hiç katılmadığı halde her vaka listesinde yer alıyor. Bu şekilde her ay ortalama 50 bin puan alıyor” dedi.

Bir Sağlık Skandalı Daha Patladı! 'Yapıldı' Denilen Ameliyatlar Yapılmamış - Resim : 2

İDDİA İL SAĞLIK’TA

CİMER kayıtlarına göre söz konusu başvuru 19 Ağustos 2024’te alındı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına gönderildi. Konuya ilişkin bir bilgi de 22 Ağustos 2024’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü, sürecin “değerlendirme aşamasında olduğunu” aktardı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

