Hava Kuvvetleri’nde FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'ne sızan ve "mahrem hizmetler" olarak bilinen yapı ile bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market ve bakkal gibi yerlerdeki kontörlü sabit telefonları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.

5'İ GÖREVDE, 5'İ GÖREVDEN ALINMIŞ

Bu bilgiler doğrultusunda, 5'i görevde, 5'i görevden ayrılmış asker ve 6'sı sivil "mahrem imam" olmak üzere toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA