Hava Kuvvetleri’nde FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Hava Kuvvetleri’nde FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'ne sızan ve "mahrem hizmetler" olarak bilinen yapı ile bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market ve bakkal gibi yerlerdeki kontörlü sabit telefonları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.

5'İ GÖREVDE, 5'İ GÖREVDEN ALINMIŞ

Bu bilgiler doğrultusunda, 5'i görevde, 5'i görevden ayrılmış asker ve 6'sı sivil "mahrem imam" olmak üzere toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi.

FETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla AranıyorduFETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla AranıyorduGüncel
FETÖ Firarisi Polis Yakayı Ele Verdi!FETÖ Firarisi Polis Yakayı Ele Verdi!Güncel
FETÖ/PDY Operasyonu: İstanbul, Konya ve Mardin'de 5 Doktor Gözaltına AlındıFETÖ/PDY Operasyonu: İstanbul, Konya ve Mardin'de 5 Doktor Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Türkiye’ye Kritik Tarih Verildi! Karadeniz Üzerinden Geliyor, Pazar Gecesine Kadar Sürecek Karadeniz Üzerinden Geliyor! Pazar'a Kadar Sürecek
Meteoroloji'den İstanbul İçin Flaş Uyarı! Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek Meteoroloji'den İstanbul İçin Flaş Uyarı! Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul İçin Flaş Uyarı! Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek Meteoroloji'den İstanbul İçin Flaş Uyarı! Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek
Altında Çifte Rekor! Gram ve Ons Uçtu, Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor Altında Çifte Rekor! Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor