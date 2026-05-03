Hatay'da Sır Perdesi Aralanamıyor: 73 Gündür Kayıp Olan Uğur Çalışkan Nerede?

Van’dan çalışmak için Hatay’a giden ve Antakya’nın Serinyol Mahallesi’nde bir apart otelde konaklayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026 sabahı arkasında büyük bir gizem bırakarak ortadan kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Uğur Çalışkan'ın kaldığı odanın penceresinden bahçeye indiği, ardından tekrar odaya çıkmaya çalışıp başaramayınca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

KIYAFETLERİ BULUNDU, KENDİSİ YOK

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarının 7’nci gününde, Serinyol yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan’a ait elbiseler bulundu. Ancak jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerin sürdürdüğü titiz çalışmalara rağmen, aradan geçen 73 güne rağmen başka bir ize rastlanamadı.

'BİPOLAR' İDDİALARINA SERT TEPKİ

Uğur’un ağabeyi Tarık Çalışkan, bazı mecralarda kardeşinin bipolar hastası olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ağabey Çalışkan, "Kardeşimin hiçbir tanısı yok, bu iddialar asılsızdır. Biz sadece kardeşimin nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Elbiseleri ormandaysa kendisi neden yok?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'BİZE BİR IŞIK OLUN'

Ailenin perişan durumda olduğunu belirten Çalışkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye seslenerek yardım istedi:

"Biz karanlıktayız, lütfen bize bir ışık olun. Şehirdeyse neden tespit edilemedi, ormandaysa neden bulunamadı? Lütfen Uğur’u bulun."

Kaynak: DHA