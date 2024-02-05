Hatay'da sessiz yürüyüş

Hatay'da, 6 Şubat tarihli depremin yıldönümünde hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.

Hatay'da sessiz yürüyüş

6 Şubat tarihli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, depremin yıldönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yaşamını yitirenler anıldı. Yurttaşlar, E-5 Karayolu üzerinde bir araya gelerek meşalelerle Mustafa Kemal Mahallesi Sağlık Ocağı'na kadar yürüdü.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK"

Ellerinde depremde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan depremzedeler, yürüyüş boyunca sık sık "Depremi unutma unutturma", "Deprem değil ihmal öldürdü", "Gün gelecek devran dönecek sorumlular halka hesap verecek" ve “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganlarını attı.

Eylem, en fazla yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Cemevi önünde saygı duruşlu ve yakılan ağıtlarla sona erdi.

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