Rezerv alan içinde kalan depremzedeler isyan etti

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da rezerv alanı genişletilmek isteniyor. Şu an proje aşamasında olan genişletme ile sağlam ve orta hasarlı binalar da yıkılacak. Genişletme içinde yer alan Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan’ın da katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Depremde evi 'orta hasar' alan Sevgi Aytaç da bu toplantıya katıldı. Evinin olduğu alanın kısa bir süre önce rezerv alanına dahil edildiğini söyleyen Aytaç, toplantıya bilgi almak için katıldığını söyledi.

Ancak Aytaç, aradığı soruların cevaplarını bulamadı, orta hasarlı binanın güçlendirmesini yapıp evine yerleşmek ve iş yerini açmak istese de rezerv alan içinde göründüğünden bunu yapamadığını belirtti.

GÜÇLENDİRME YAPAMIYORLAR

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, depremden önce Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Aytaç, depremden sonra Eskişehir’e gitti. Ağır şeker hastası olan eşinin tedavi sürecinden dolayı Hatay’a yeniden gelen Aytaç Ailesi, Samandağ ilçesine bağlı Değirmenbaşı köyünde ev tutarak burada yaşamaya başladı.

Sevgi Aytaç'ın evinin hikayesi aslında Hatay’ın depremden sonra yaşanan belki yüzlerce hikayeden biri. Aytaç’ın evine 'orta hasar' raporu verildi, orta hasarlıların durumu netleşmediği için evine tadilat yaptıramadı.

Hatay’da depremden sonra binalara 'hasarsız', 'az hasar', 'orta hasar', 'ağır hasar' statüsünde rapor verildi. Az hasar ve hasarsız statüsünde olan binaların tadilatları yapıldı, kullanıma açıldı. Ağır hasarlı binalar yıkıldı ya da yıkım için sırasını bekliyor. Orta hasarlıların durumu ise belirsiz. Çünkü deprem sonrası orta hasarlıların yıkılacağı söylendi. Daha sonra ise güçlendirme yapılması önerildi. Ancak bu durum yeniden değişti. Orta hasarlı binada evi olan depremzedeler, statü belirsizliğinden dolayı uzun süre ne yapacağını bilemedi.

Ancak tek sorun belirsizlik de değil. Evleri ne yıkılan ne de güçlendirme yapabilen depremzedeler, bu sebeple konteyner kentlere de yerleşemedi. Ayrıca taşınma, kira bedeli gibi desteklerden de faydalanamadı.

'SİSTEMDE PROJE ALANINDA GÖZÜKTÜĞÜ İÇİN TADİLAT YAPILAMIYOR'

Sevgi Aytaç'ın oturduğu binada iş yeri ve oğlunun evi de bulunuyor. Aylardır orta hasarlılar için çıkacak kararı bekleyen Sevgi Aytaç, birkaç hafta önce bir firma ile anlaşarak, evinin tadilatını başlatmak istedi. Fakat evinin olduğu binanın, rezerv alan içinde kaldığını öğrenince Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan’ın yanına gitti. İl Müdürü Ceylan, Aytaç'a daha net bir şey olmadığını, her şeyin proje aşamasında olduğunu, eğer rızaları olursa projenin gerçekleşeceğini söyledi.

Aylardır orta hasarlı ev ve iş yerinin tadilatını beklediğini, şimdi rezerv alanına katılarak yıkılmak istendiğini vurgulayan Aytaç, şunları ifade etti:

“Biz büyük bir felaket yaşadık. Tabi ki canımızı kurtardığımıza seviniyoruz ama 30 yıllık emeğimiz bir anda gitti. Söz konusu binada benim dairem ve alt katta fırınımız, oğlumun dairesi ve oğlumun daha depremden beş ay önce açtığı iş yeri var. Oğlum iş yerinin kredi borçlarını hala ödeyemedi. 13 aydır ne evimiz ne işimiz var. Binanın durumu belli olsa evimi, oğlumun iş yerini tadilat ettirir geçerdim. İki defa evimden eşyalarım çalındı. Şimdi tam tadilat olacakken rezerv alanı oldu. Oğlumun dairesi de benim adıma. O bina yıkıldığında sadece bir ev bir iş yeri alabileceğim, onun da bir miktar ücreti ödenecek. Benim sağlam binam neden yıkılıyor? Oğlum tadilat yaptırıp işe başlamayı düşünüyordu, başlayamadı. Devlet bizi aylardır oyaladı şimdi ise durumu böyle olduğu için elimiz kolumuz bağlı kaldık. Bize ‘rızanız olmadan olmaz’ diyorlar ama o iş öyle olmuyor. Sistemde proje alanı içinde göründüğü için tadilata başlatamıyoruz.”