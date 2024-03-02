'Düşman bile yapmaz' ama onlar yapacak... Erzincan'dan ders alınmadı: Trabzon'daki iki yayla altın madeni için paylaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında 9 işçi siyanürlü toprağa gömülürken, AKP iktidarı Trabzon’da iki yaylanın sınırlarını altın madeni için değiştirdi.

Gazeteci Bahadır Özgür, bu iki yayla hakkında iktidarların verdiği kararları anımsatarak, Erdoğan’ın imzasıyla turizm merkezi statüsü olan yaylaların nasıl maden sahasına dönüştüğünü şöyle anlattı:

“Tarih 30 Ocak 2021… Resmi Gazete yine Cumhurbaşkanı kararlarıyla dolu. Başkanlık rejimine geçildiğinden beri olağan bir tablo. Recep Tayyip Erdoğan 17 yeni karar almış. Aralarında uluslararası anlaşmalar, kamulaştırmalar, ilçe sınırlarının tespiti, ihracat destekleri vb. akla gelebilecek her şey var. Bu kalabalık torbadaki bir madde pek dikkati çekmiyor. Detaya bakıldığında, Erdoğan’ın bir kalemde tam 14 yerin sınırını değiştirdiği görülüyor. Trabzon’daki o iki yayla da içinde. 1998’dekinin aksine, turizm merkezi olmaktan çıkarılmışlar”

Son olarak 1 Mart 2024’te Ankara’da Maden Petrol İşleri genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) düzenlenen ihalelerle memleketin dört bir yanındaki arazilerin madenlere açıldığını hatırlayarak “Bir ‘dış güç’ memleketi işgale karar verse bu denli sabırlı, sinsice hareket etmez doğrusu” ifadelerini kullandı.

YAYLALARI MADENE ÇEVİRECEK ŞİRKETLER

Özgür, düzenlenen ihalede madenlerin haklarını kimlerin aldığını şu ifadelerle tanıttı:

“İhalede en pahalı ruhsatı 840 milyon lira ile Sayer Enerji aldı. 6 Şubat 2020’de İstanbul’da kuruldu. Ortaklarının izi sürüldüğünde iç içe şirketlerin sonucunda ulaşılan nihai adres İstanbul Altın Rafinerisi AŞ.’nin sahibi olan Halaç Ailesi. İkinci sıradaki Saya Madencilik ise Ocak 2024’te Ankara’da kuruldu. Kasım 2023’te İstanbul’da kurulmuş Nakkaş Holding’in bir şirketi. Nakkaş Holding ise Ramazan Öztürk’e ait. Bir dönem Murat Sancak ile BMC’de ortak olan Talip Öztürk’ün oğlu. Suriye petrolleri ile beraber ismi sık anılan Transpet Petrolcülük’te de baba-oğul Öztürk ile Sancak ortaklardı.

DSM Teknik Madencilik de Ocak 2024’te Ankara’daki Duygu Havacılık ve Savunma şirketi tarafından kuruldu. Solid’i kuran isim ise Gaziantep’te adresi görünen Sabri Sezgin. Ra-Ya İnşaat da Diyarbakır’da kurulu bir şirket. Bu şirket de Ankara merkezli Akçadağ Grup’a ait. Sahibi Muhammed Taha Akçadağ. Şubat 2024’te kurulan Dosa Madencilik de Duygu Taahhüt ve İnşaat’ın şirketi. Ağırlıklı olarak Cengiz İnşaat olmak üzere kamudan büyük ihale alan müteahhitlerin alt yüklenicilerinden birisi. Ayrıca 2018’de tartışmalı bir ihale ile satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nı alan Tutku Gıda’nın sahibi de aynı.”

‘EKOLOJİK YIKIM’ TEHLİKESİ

Pazarcık Yaylası ve Yılantaş Yaylası’nın altın madeni olması durumunda oluşacak ekolojik yıkıma dikkat çeken Özgür, “Hani derler ya, ‘düşman bile yapmaz’ diye; işte sözün tam yerine oturduğu bir manzara bu” diye yazdı.