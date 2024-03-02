Yarın kesinleşiyor! Gözler YSK'nin açıklamasında

YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kesin aday listelerini yarın açıklayacak.

Son Güncelleme:
Yarın kesinleşiyor! Gözler YSK'nin açıklamasında

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta iletti.

Takvime göre, 3 Mart'ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.

Bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

34 partinin adayları yarışacak

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime katılacak 34 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Oy verme saatleri

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) YSK
Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
İtirafçı her şeyi anlattı! Adnan Oktar'ın 'ByLock'u ortaya çıktı! Örgüt yöneticilerinin rumuzlarını verdi Adnan Oktar'ın 'ByLock'u ortaya çıktı! Örgüt yöneticilerinin rumuzlarını verdi
Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor
Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi İşte zamlı ödeme takvimi
Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir Ordu'dan sürpriz gelebilir
Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur! İşte emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjde'
Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti! Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!
Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı