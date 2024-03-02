İtirafçı her şeyi anlattı! Adnan Oktar'ın 'ByLock'u ortaya çıktı! Örgüt yöneticilerinin rumuzlarını verdi

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün haberleşmek için kullandığı mesajlaşma programı ortaya çıktı. Örgütün 1.5 yıl boyunca Wickr adlı programı kullandığı bildirilirken, programda konum tespiti yapılamadığı ve IP adreslerinin bulunamadığı belirtildi.

Örgütü üyelerinin ise programa FETÖ’cülerin kullandığı ByLock’taki gibi rumuzlarla kaydolduğu öğrenildi.

Sözcü’den Can Bursalı’nın haberine göre, İtirafçı olan bir örgüt üyesi 18 Temmuz 2022'de verdiği ifadede, örgütün 2018 yılındaki büyük operasyondan sonra WhatsApp üzerinden yurt dışı numaraları kullanarak irtibat kurduğunu belirtti.

WhatsApp'ın Türkiye'de bir temsilcilik açacağı haberi duyulduktan sonra örgüt yeni bir haberleşme programı arayışına girdi. Bu arayışın ardından Wickr programı bulundu. Hem şifreli giriş yapılabilen hem de süreli mesajlar paylaşılabilen bu program cep telefonu ve bilgisayar üzerinden çalıştığı da belirlenince örgütün tepe kadrosuna talimat verildi.

YÖNETİCİLERİN RUMUZLARINI SÖYLEDİ

Büyük çoğunluğu yurt dışında firari olan veya örgütün hukuk imamına bağlı olduğu ileri sürülen üyelerin yüklediği programın bir diğer özelliği de, kullanıcısının IP adresinin ve konumun tespit edilemiyor oluşuydu. 2021 yılının başından 2022 yılının ortasına kadar kullanılan bu program sayesinde Adnan Oktar'ın ve örgütün tepe kadrosunun talimatları alındı. Bu talimatlar çeşitli yollarla örgüt üyelerine ulaştırıldı.

İtirafçı, ifadesinde örgütün yöneticilerinden Meltem Daban'ın 'cassidy_leon', Ferhunde Eda Babuna'nın 'study22', İbrahim Köprülü'nün 'kevin2021', Ufuk Zeytinoğlu'nun ise 'ortega1907' rumuzlarıyla programı kullandığını söyledi.

İDDİANAMEDE DE YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen ay Adnan Oktar Cemaati Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik hazırladığı 352 sayfalık iddianamede de Wickr isimli uygulamadan ve yönetici rumuzlarından bahsedildi.