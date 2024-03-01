AKP ne peşinde? Azerbaycan'dan sıfır gümrükle şarap gelecek

İthal alkol içkilerine gelen art arda zamlar vatandaşı isyan ettirirken, hükümet kanadından fermente içkiler için bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanunu onayladı. Böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kanun teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulmuştu. Geçen hafta Meclis’te yapılan görüşmelerde teklif iktidardan gelen 273 oyla kabul edildi. İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.

10 YILLIK SIFIR VERGİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma 10 yıl süre ile geçerli olacak. Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.

Türkiye ise Azerbaycan’a bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.

ÜRETİCİYİ ZARARA SOKACAK ENDİŞESİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kararın TBMM'de kabul edilmesinden ardından endişelerini dile getirerek "20 yıllık AKP iktidarları döneminde Türkiye’ye buğday ithal edildi, canlı hayvan ithal edildi, et ithal edildi. Saman dahi ithal edildi. Üreticimiz ürettiğine pişman edildi, cezalandırıldı. Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor. Yurt dışından sıfır vergi ile beyaz şarap, şarap ve fermente edilmiş diğer içeceklerin ithalatı serbest bırakılıyor. Bunun vahim sonuçları olacak. Birincisi kendi üzüm üreticilerimizi cezalandırmış oluyoruz" demişti.