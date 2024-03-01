AKP Tunceli İl Başkanı'ndan tepki çeken mesaj: 'Köprü ihalesi 'şehitlerimize' hayırlı olsun'

AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Pertek Köprüsü ihalesi ile ilgili yurttaşlara kısa mesaj gönderdi.

Tepki çeken ifadelere yer veren Süner, köprü ihalesinin 'şehitlerimize hayırlı olsun' dediği görüldü.

Süner mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli ve Elazığ ilimiz yanı sıra birçok bölgeyi birbirine bağlayacak ve ulaşım ihtiyaçlarına büyük katkı sağlayacak Pertek Köprüsü proje ihalesi bugün imzalanarak önemli bir aşama daha kaydedildi.

Aziz Şehitlerimize Hayırlı Uğurlu Olsun."