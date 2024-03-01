Adayları düşürülmüştü; İYİ Parti, yeni Mamak adayını açıkladı

İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı'na emekli Albay Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu aday gösterdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mamak Belediye Başkan adayımız Sn. Kevser Koyuncu Ofluoğlu olarak belirlenmiştir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" denildi.

Ankara İl Seçim Kurulu, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığını, daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle düşürmüştü. İYİ Parti'ye yeni adayı bildirmesi 3 Mart'a kadar süre verilmişti.