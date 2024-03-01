Akşener'den Özgür Özel'e 'Balıkesir' yanıtı: Bıktım usandım artık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Balıkesir" çağrısı ile ilgili konuştu.

Ankara Gölbaşı'ndaki esnaf ziyareti sırasında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakları mecbur kıldığına işaret etti. "Sonuçta başaramadık" diyen Akşener, yerel seçimlere tek girme kararlarının ardından hakaretlere ve iftiralara maruz kaldıklarını söyledi. "CHP'nin jest isteme işleminden bıktım usandım, midem bulanıyor artık" ifadesini kullanan Akşener, "Sayın Ahmet Akın'a karşı zarif bir cümle kurdum. Çünkü şöyle bir beyanat verdi, Sayın Ok gidince; 'Ben artık İYİ Parti'nin de milletvekiliyim" dedi. Ben de 'çok teşekkür ediyorum beni borçlandırdın' dedim. Ama Balıkesir bize bırakıldığında Antalya'yı da CHP'ye bıraktık. O yüzden döndür baba döndür. Demek ki bilgileri yok arkadaşların bu konuda" diye konuştu.

Akşener, emekliler yönelik çağrısını da yineledi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, Meral Akşener’e, İYİ Parti’nin Balıkesir için aday gösterdiği Turhan Çömez’i geri çekmesi ve CHP’nin adayı Ahmet Akın’ı desteklemesi çağrısında bulunmuştu. 2019’da CHP’nin Balıkesir adayı Ahmet Akın’ın adaylığını İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında geri çekildiğini hatırlatan Özel şunları söylemişti:

“Aslında çok değer verdiğim, ablam dediğim sevgili Meral Akşener bir gün Ahmet Akın’ın olduğu bir ortamda, ‘Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim’ demişti. Ahmet Akın 2019’da kazanmakta olduğu belediye başkanlığı adaylığından ağlayarak geri çekilmişti. İYİ Parti’nin aday yaptığı kişi çok kötü bir kampanya yapıp resmen seçimi AK Parti’ye hediye etmişti. Sonra da AK Parti’ye katılmıştı.

Tamam şu anda Meral Hanım ve partisi tüm Türkiye’de müstakil bir siyaset yapıyorlar. Ama Balıkesir için ‘Benim bu genç arkadaşa bir borcum vardı, onun için gereğini yapıyorum’ der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım bunu Ahmet için der. Tam Balıkesir ve Ahmet Akın’la helalleşme zamanı.”