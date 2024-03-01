Gazeteciler Şırnak'taki fotoğrafı sordu, Özgür Özel yanıtladı: Partiyle devlet ayrımı, ortadan kalkmış durumda

Seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ümraniye'de halkla buluştu.

Cemevini ziyaret eden Özel ve İmamoğlu, ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler bugün gündeme gelen Şırnak'ta, AKP'nin seçim çalışmasına vali ve jandarma komutanının katıldığı ana ilişkin görüntüleri Özel ve İmamoğlu'na sordu.

Özel konuya ilişkin olarak şöyle yanıt verdi:

“Fotoğraf, aslında Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kalemi, aynı mürekkeple sabahleyin il başkanı atıyor Şırnak'a, öğleden sonra vali atıyor. İkisi aynı mürekkebin insanı oldukları için, birlikte gezip, kampanya yapmayı da normal sanıyorlar. Partiyle devlet ayrımı, ortadan kalkmış durumda. Devleti partinin devleti, partiyi devletin partisi sanan bir anlayış, attığı her adımda Türkiye'ye, 2024 yılında yeni bir utanç yaşatıyor. 100 yıl önce bu Cumhuriyet kuruldu ve çok partili rejime geçirmekle övünüyoruz biz bu ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra, tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını bir partiye ve bir partiyi de devletin partisi gibi görüyor. Bu o fotoğraf, bu ucube rejimin fotoğrafıdır ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde, bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır. Ümit ediyoruz; bir gün Demokrasi Müzesi'nde, demokrasimiz böyle de bir badireyi atlattı diye o fotoğrafı sergileyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

AKP'nin Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar'ın, Şırnak Valiliği'nin resmi hesabındaki fotoğrafı dikkat çekmişti. Esnaf ziyaretinde bulunulduğu belirtilen fotoğrafta Haznedar'ın yanında , Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da görülmüştü.

Tepki çeken görüntüler 'Parti devletinin fotoğrafı' eleştirilerine neden olurken, Vali Atay'ın ise AKP'li adayı 'desteklediği' tartışmasını yaratmıştı.