YSK, CHP'li Anıl Acurman'ın adaylığı geri verdi

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, adaylığı düşürülen Anıl Acurman'ın Başiskele Belediye Başkan adaylığının tescillendiğini duyurdu. YSK, Acurman’ın adaylığını düşüren seçim kurulu kararlarını bozdu.

YSK, CHP'li Anıl Acurman'ın adaylığı geri verdi

Kocaeli Başiskele CHP’li bir üye itiraz etmesinin ardından adaylığı düşen Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman'ın YSK'ya yaptığı itirazı sonuç buldu. YSK, Anıl Acurman'ı itirazını haklı buldu ve Acurman'ın adaylığı geri verildi.

Gazete Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "Başiskele Belediye Başkan Adayımız Anıl Acurman’ın adaylığı kısa sürede yarattığı heyecan, bir operasyonun parçası olduğunu bildiğimiz ve aslı olmayan gerekçelerle düşürülmüştü. Bu hukuka aykırı verilen yanlış karardan dönülerek Acurman’a adaylık yarışı hakkının geri verildiğini mutlulukla öğrendik" dedi.

Acurman başarılar dileyen Sarı, "Bu sürecin bizleri yavaşlatmak adına planlandığının farkındayız. Korkularını da anlıyoruz. Adaylığı tescillenen Anıl Acurman’a yeniden çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Gücümüz Başiskele işimiz belediye!" ifadelerini kullandı.

Anıl Acurman da sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık…" paylaşımını yaptı.

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