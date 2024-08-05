Hatay'da Restoran Alev Alev Yandı

Hatay'da bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası restoran kullanılamaz hale geldi.

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Hatay'da Restoran Alev Alev Yandı

Hatay’da restoranda çıkan yangın iş yerini kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında restoran kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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