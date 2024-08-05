Hapis Cezasıyla Aranan 30 Kişi Yakalandı

Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Hapis Cezasıyla Aranan 30 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günde icra edilen faaliyetlerde 30 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (13) şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (6) şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs, (10) şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı.

Yakalanan 30 şahıs arasında, öldürme suçundan (3) şahıs, Hırsızlık suçundan (3) şahıs, Uyuşturucu suçundan (2) şahıs, Cinsel suçlardan (2) şahıs, Yağma suçundan (2) şahıs, Dolandırıcılık suçundan (2) şahıs, diğer suçlardan (16) şahıs yer alıyor.

Kaynak: İHA

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