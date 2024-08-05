Kirada Zam Oranı Belli Oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artışındaki tavan oran da belli oldu. TÜFE, temmuz ayında yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Buna göre ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %65,93

Zam bedeli: 6.593 lira

Zamlı kira bedeli: 16.593 lira

İŞTE KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira : 12.000 lira - Yeni kira : 19.911 lira

: 12.000 lira - : 19.911 lira Eski kira : 14.000 lira - Yeni kira : 23.230 lira

: 14.000 lira - : 23.230 lira Eski kira : 16.000 lira - Yeni kira : 26.548 lira

: 16.000 lira - : 26.548 lira Eski kira : 18.000 lira - Yeni kira : 29.867 lira

: 18.000 lira - : 29.867 lira Eski kira : 20.000 lira - Yeni kira : 33.186 lira

: 20.000 lira - : 33.186 lira Eski kira : 25.000 lira - Yeni kira : 41.482 lira

: 25.000 lira - : 41.482 lira Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira

Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.