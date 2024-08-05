Kirada Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıkladı. TÜFE, yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Böylelikle ağustos ayı kira artış oranı yüzde 65,93 oldu.
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artışındaki tavan oran da belli oldu. TÜFE, temmuz ayında yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Buna göre ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %65,93
Zam bedeli: 6.593 lira
Zamlı kira bedeli: 16.593 lira
İŞTE KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
- Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira
- Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira
- Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira
- Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira
- Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira
- Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira
- Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira
Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.
Son Güncelleme: