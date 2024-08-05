Enflasyon Sonrası Mehmet Şimşek'ten İlk Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi sonrası yaptığı ilk değerlendirmede yıllık enflasyonun düştüğüne dikkat çekti. Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.

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Enflasyon Sonrası Mehmet Şimşek'ten İlk Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,32, yıllık bazda yüzde 61,78 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, yıllık enflasyonun düştüğünü belirtti.

'OLUMLU SONUÇ' MESAJI

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

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