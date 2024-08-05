TÜİK, Temmuz Ayı Enflasyon Verisini Açıkladı

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı. Haziran ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttış kaydetmişti.

EN DÜŞÜK RAKAMI YİNE TÜİK AÇIKLADI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artmasını öngörüyordu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceğini tahmin ediyordu.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.



Bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verisini ise yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 olarak duyurmuştu.



İstanbul Ticaret Odası’nın temmuz ayı fiyat indekslerinde aylık enflasyon yüzde 4,21 olarak belirlenirken, İTO’nun yıllık enflasyonu ise yüzde 72,80 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Kaynak: Ajanslar