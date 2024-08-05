Tüm Gözler Bu Verideydi! Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum Ne?
TÜİK'in temmuz ayı enflasyonunun yüzde 3,23 olarak açıklaması sonrası dolar 33,3542 lirayı, euro ise 36,5778 lirayı gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda 61,78 oldu.
Enflasyon verisi açıklanmadan önce serbest piyasada dolar 33,2810 liradan, euro 36,3410 liradan haftanın ilk işlem gününe başlamıştı. Enflasyon açıklanmadan dakikalar önce ise dolar 33,3013 lirayı; euro 36,3688 lirayı gördü.
Enflasyonun açıklanması sonrası dolar 33,3542 liraya, euro ise 36,5778 liraya çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: