Hatay'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Kavurucu sıcakların etkisiyle yurt genelinde artışa geçen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'da yükselen alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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Hatay'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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