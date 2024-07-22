Hatay'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında
Kavurucu sıcakların etkisiyle yurt genelinde artışa geçen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'da yükselen alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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