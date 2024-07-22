Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı

Sıcaklıkların 45 dereceyi aştığı Hatay'da yılanlar serinleyecek yer arayışlarını vatandaşların evlerine ve bahçelerine girerek buldu. Eve giren yılan paniğe neden oldu.

Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı

Yaza 1 Haziran itibarıyla küresel ısınmanın da etkisiyle hızlı giriş yapan Türkiye, Temmuz'da ise kavurucu sıcakları yaşıyor. Sıcaklar vatandaşları bunaltırken bir başka etkisi de yılanların harekete geçmesi oldu. Hatay'dan da korku dolu görüntüler geldi.

Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının 45 dereceyi aştığı Hatay'da serinleyecek yer arayan yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girmeye başladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi.

Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı - Resim : 2

Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden oldu. Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

Elazığ'da görüntülendi, paniğe neden oldu: Tam 3 metre!Elazığ'da görüntülendi, paniğe neden oldu: Tam 3 metre!Yaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay
NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı
Çiftçinin Ürünü Para Etmiyor: Firmalar Domatese 2,5 TL Fiyat Biçti Çiftçinin Ürünü Para Etmiyor: Firmalar Domatese 2,5 TL Fiyat Biçti
ATV'den NOW, Star ve Kanal D'ye Karşı Büyük Hamle! Usta Aktörle Anlaşma Sağlandı ATV'den NOW, Star ve Kanal D'ye Karşı Büyük Hamle! Usta Aktörle Anlaşma Sağlandı
Bölge Beşik Gibi Sallanıyor! AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem Malatya Bir Kez Daha Sallandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama