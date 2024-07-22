Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı

Yaza 1 Haziran itibarıyla küresel ısınmanın da etkisiyle hızlı giriş yapan Türkiye, Temmuz'da ise kavurucu sıcakları yaşıyor. Sıcaklar vatandaşları bunaltırken bir başka etkisi de yılanların harekete geçmesi oldu. Hatay'dan da korku dolu görüntüler geldi.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceyi aştığı Hatay'da serinleyecek yer arayan yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girmeye başladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi.

Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden oldu. Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

Kaynak: İHA