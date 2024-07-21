Aydos'taki Orman Yangını Saatler Sonra Kontrol Altında

Aydos Orman'ında yangın çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aydos Ormanında çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, ekiplerin soğutma çalışması devam etmektedir" denildi.

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Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aydos'taki Orman Yangını Saatler Sonra Kontrol Altında - Resim : 1

Ormandan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi.

Helikopterin Aydos Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydos'taki Orman Yangını Saatler Sonra Kontrol Altında - Resim : 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanında yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca İtfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibariyle 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir" denildi.

Aydos'taki Orman Yangını Saatler Sonra Kontrol Altında - Resim : 3

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İtfaiye ekiplerinin ormana girişlerini kolaylaştırmak ve yangına daha hızlı şekilde müdahale etmelerini sağlamak için iş makineleriyle orman yolu açıldı. Vatandaşların ise araçlar geçebilsin diye yolun önünde park halinde bulunan bir otomobili elleriyle kaldırarak yolun kenarına çektiği görüldü.

Aydos'taki Orman Yangını Saatler Sonra Kontrol Altında - Resim : 4

KONTROL ALTINDA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aydos Ormanında çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, ekiplerin soğutma çalışması devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Ajanslar

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